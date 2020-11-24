Негативний COVID-тест не гарантує, що ви у безпеці - головний хірург США

Отримання негативного тесту на коронавірусну хворобу не є причиною для послаблення запобіжних заходів, заявив американський головний хірург США, доктор Джером Адамс.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Адамс пояснив, що процес розвитку захворювання займає в середньому п’ять днів - але може тривати до 14, щоб у людини з’явилися симптоми хвороби.

“Давайте просто будемо реалістами тут. Я волів би скоріше бути поруч з кимось, хто щойно отримав негативний тест на COVID-19, ніж з тим, про статус якого я не знаю. Але негативний тест, отриманий вчора чи в неділю, не означає, що ви в безпеці завтра. Це не означає, що ви можете послабити запобіжні заходи", - сказав Адамс.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 листопада у світі зареєстрували 59 515 380 випадків коронавірусу, зокрема, 1 402 032 летальні випадки, а 41 157 160 осіб одужали.