Вакцина від COVID-19 може викликати грипозні симптоми – лікарі

Лікарі закликали попереджати людей про те, що введення вакцини від COVID-19 може супроводжуватися настанням легких «грипозних» симптомів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Фахівці Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) висловили побоювання, що незнання такої дії вакцини може настрашити потенційних отримувачів щеплення або під час отримання другої дози вакцини.

«Їм (людям – ред.) необхідно знати, що це вакцина. Вони не почуватимуться чудово (після вакцинації – ред.)», - зазначили в CDC.

Раніше під час тестування експериментальних вакцин від вірусу SARS-COV-2 у волонтерів спостерігали настання поствакцинальних реакцій, таких як м’язові болі, лихоманка та головний біль.

Як повідомляв Укрінформ, США планують розпочати вакцинацію населення уже в грудні цього року.

Станом на ранок 24 листопада в світі зареєстрували 59 515 380 випадків коронавірусу, зокрема 1 402 032 летальні випадки, а 41 157 160 осіб видужали.