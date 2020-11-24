Вакцина від COVID-19 може викликати грипозні симптоми – лікарі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Фахівці Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) висловили побоювання, що незнання такої дії вакцини може настрашити потенційних отримувачів щеплення або під час отримання другої дози вакцини.
«Їм (людям – ред.) необхідно знати, що це вакцина. Вони не почуватимуться чудово (після вакцинації – ред.)», - зазначили в CDC.
Раніше під час тестування експериментальних вакцин від вірусу SARS-COV-2 у волонтерів спостерігали настання поствакцинальних реакцій, таких як м’язові болі, лихоманка та головний біль.
Як повідомляв Укрінформ, США планують розпочати вакцинацію населення уже в грудні цього року.
Станом на ранок 24 листопада в світі зареєстрували 59 515 380 випадків коронавірусу, зокрема 1 402 032 летальні випадки, а 41 157 160 осіб видужали.