Угорщина почала тестувати російську COVID-вакцину
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву угорського урядовця в понеділок.
Сійярто заявив, що Угорщина працює над випробуванням російської вакцини проти коронавірусу після того, як минулого тижня його країна стала першою в Європі, що отримала зразки Sputnik V.
Урядовець наголосив, що 10 початкових доз препарату, названого у серпні президентом Росії Володимиром Путіним «першою в світі зареєстрованою вакциною проти COVID-19», протестують в Угорщині на безпечність та ефективність.
Минулого ж тижня Сійярто заявив, що між угорським виробником ліків і російськими партнерами тривають переговори про можливе виробництво цього препарату всередині країни.
Як повідомлося, Sputnik V вже був використаний в Росії для медичних працівників та інших груп із зони ризику, незважаючи на те, що він не пройшов розгорнутих клінічних випробувань. Він також ще не оцінений Європейським агентством з лікарських засобів.
Сійярто заявляв, що Угорщина як член ЄС також веде переговори з трьома китайськими виробниками вакцин і закупила 2,8 мільйона доз китайського противірусного препарату.
Як відомо, всього з початку пандемії в Угорщині виявлено майже 178 тисяч випадків COVID-19.