Угорщина почала тестувати російську COVID-вакцину

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про початок його країною тестування російської вакцини від коронавірусу Sputnik V.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву угорського урядовця в понеділок.

Сійярто заявив, що Угорщина працює над випробуванням російської вакцини проти коронавірусу після того, як минулого тижня його країна стала першою в Європі, що отримала зразки Sputnik V.

Урядовець наголосив, що 10 початкових доз препарату, названого у серпні президентом Росії Володимиром Путіним «першою в світі зареєстрованою вакциною проти COVID-19», протестують в Угорщині на безпечність та ефективність.

Минулого ж тижня Сійярто заявив, що між угорським виробником ліків і російськими партнерами тривають переговори про можливе виробництво цього препарату всередині країни.

Як повідомлося, Sputnik V вже був використаний в Росії для медичних працівників та інших груп із зони ризику, незважаючи на те, що він не пройшов розгорнутих клінічних випробувань. Він також ще не оцінений Європейським агентством з лікарських засобів.

Сійярто заявляв, що Угорщина як член ЄС також веде переговори з трьома китайськими виробниками вакцин і закупила 2,8 мільйона доз китайського противірусного препарату.

Як відомо, всього з початку пандемії в Угорщині виявлено майже 178 тисяч випадків COVID-19.