ВООЗ через успішну розробку вакцин від коронавірусу побачила «світло в кінці тунелю»

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус вважає реальним перемогти пандемію COVID-19 після представлення нещодавніх доповідей про ефективність застосування нових експериментальних вакцин.

Як передає Укрінформ, про це на пресконференції в Женеві заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

«У зв’язку з останніми позитивними даними про випробування вакцин, світло в кінці цього довгого темного тунелю стає дедалі яскравішим. Нині є реальна надія, що вакцини - разом з вжитими заходами у галузі охорони здоров'я - допоможуть покласти край пандемії COVID-19», - наголосив очільник ВООЗ.

Також він закликав заможні країни виділяти більше грошей на допомогу біднішим країнам.

«Це не акт благодійності. А найшвидший і найраціональніший спосіб покласти край пандемії COVID-19 і стимулювати розвиток світової економіки», - пояснив Гебреєсус

За словами керівника ВООЗ, розроблена для цих цілей програма потребує для реалізації лише в цьому році 4,3 мільярда доларів США. Ці кошти передбачається виділити на закупівлю і доставку великої кількості вакцин, тестів і медикаментів.

Як відомо, за останні кілька тижнів низка компаній-розробників заявила про успішні випробування створених ними експериментальних вакцин від COVID-19.

Нагадаємо, що загалом із початку пандемії в світі було виявлено більше 59,5 мільйона випадків коронавірусу.