AstraZeneca анонсувала 200 мільйонів доз COVID-вакцини до кінця року

Компанія виробник медичних засобів AstraZeneca може мати 200 мільйонів доз вакцини від COVID-19 до кінця 2020 року і 700 мільйонів доз до кінця першого кварталу 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Про це заявила виконавчий директор компанії Пем Ченг.

Ченг сказала на брифінгу, що компанія триматиме лікарський засіб на складі, поки він очікує схвалення регулюючих органів по всьому світу.

Раніше повідомлялося, що ефективність вакцини від коронавірусу, розробленої вченими Оксфордського університету спільно з компанією AstraZeneca, за підсумками випробувань може скласти до 90%.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 листопада у світі зареєстрували 58 985 500 випадків коронавірусу, зокрема 1 393 671 летальний випадок та 40 766 904 осіб одужали.

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