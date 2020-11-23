Британців планують почати вакцинувати від COVID-19 у грудні

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на Міністерство охорони здоров’я Великої Британії.

«За умови схвалення (вакцини – ред.), ми сподіваємось, що зможемо розпочати вакцинацію наступного місяця», - заявив міністр охорони здоров'я Великої Британії Мет Хенкок.

Він додав, що основна частина програми розповсюдження вакцин буде проводитися в січні, лютому та березні, і висловив сподівання, що «десь після Великодня все зможе повернутися до звичного стану».

Як повідомляв Укрінформ, ефективність вакцини від коронавірусу, розробленої вченими Оксфордського університету спільно з компанією AstraZeneca, за підсумками випробувань може скласти до 90%.