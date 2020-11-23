Німеччина планує розпочати COVID-вакцинацію у грудні

Міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан виходить з того, що розпочати щеплення проти COVID-19 у Німеччині можна буде уже в грудні.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, він заявив під час відвідання компанії IDT Biologica в м.Дессау 23 листопада.

«Є підстави бути оптимістичними щодо того, що цього року в Європі буде затверджено вакцину, і тоді ми можемо негайно розпочати щеплення. Найпізніше на початку наступного року», - сказав Шпан. Він попросив федеральні землі підготувати центри вакцинації до використання до середини грудня, аби розпочати щеплення негайно, щойно надійде вакцина.

Німеччина, як повідомили в МОЗ, забезпечила для себе понад 300 мільйонів доз вакцин через Єврокомісію та двосторонні угоди з виробниками. Йдеться про вакцини від BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna, Biologika.

Фармацевтична компанія Dessau IDT Biologika, за словами її керівника Юргена Бетцінга, виходить з того, що її вакцина може бути затверджена та вийде на ринок до кінця наступного року. Вона планує розпочати другий етап клінічного випробування до кінця цього року, третій - до середини 2021-го. IDT Biologika отримала на свої розробки 130 млн євро від держави. До того ж у спорудження виробничих можливостей у Дессау виділено 33 млн євро, аби мати можливість запустити виробництво відразу після схвалення.

Міністр Шпан заявив, що Німеччина з заявленими 300 млн доз буде мати достатньо для власного населення навіть для двократного щеплення, отже «могла б поділитися з іншими країнами».

Згідно з опитуванням соцслужби Forsa, 40% респондентів заявили, що хочуть якнайшвидше зробити щеплення проти коронавірусу, половина опитаних «почекають і подивляться», 9% взагалі не хочуть робити щеплення.

За даними Інституту Роберта Коха, за останню добу в ФРН зафіксовано 10 864 нових випадків інфікування, загалом з початку пандемії - 929 133.