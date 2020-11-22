Велика двадцятка зобов’язалася вести світ до ери після COVID-19

Країни Групи двадцяти (G20) підтвердили свою керівну глобальну роль і відповідальність у світі в умовах пандемії та в епоху після COVID-19.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це йдеться у декларації лідерів країн G20, яку прийняли за результатами саміту, проведеного 21-22 листопада під головуванням Саудівської Аравії.

«Ми, лідери G20, єдині у нашому переконанні, що скоординовані глобальні дії, солідарність та багатостороннє співробітництво сьогодні є необхідними, як ніколи, щоб подолати актуальні виклики та посилити можливості людей у 21-му столітті у збереженні планети… Ми зобов'язалися вести світ до ери після COVID-19, роблячи його сталим, збалансованим та доступним для всіх», - йдеться у декларації.

Як відзначається, пандемія коронавірусу спричинила безпрецедентні втрати людських життів, засобів існування та негативний вплив на економіки. Це має шокуючи наслідки, які виявили вразливі місця щодо готовності людства відповідати на спільні виклики.

«Ми залишаємося рішучими у підтримці усіх країн, що розвиваються, а також найменш розвинутих, які мають величезні негативні наслідки у системі охорони здоров’я, економіці та соціальній сфері через COVID-19», - заявили лідери Групи двадцяти.

У G20 також нагадали про виділення нагальних ресурсів на потреби глобальної системи охорони здоров’я, підтримки досліджень, сталого розвитку, виробництва та розподілу вакцин, а також систем ефективного діагностування і лікування COVID-19.

Як наголошується, нинішні зусилля у відповідь на кризу, спричинену пандемією коронавірусу, є вирішальним моментом в історії.

Саміт G20 проходив 21-22 листопада переважно у віртуальному форматі під головуванням Саудівської Аравії.

У 2021 році у Групі двадцяти головуватиме Італія. Потім головування перейде до Індонезії (2022), Індії (2023) та Бразилії (2024).

Фото: SAUDI G20 PRESIDENCY MEDIA/HANDOUT