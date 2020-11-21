G20 просять зібрати $5 мільярдів на вакцину для бідних країн

G20 просять зібрати $5 мільярдів на вакцину для бідних країн

Коронавірус
Укрінформ
Найбільш економічно розвинуті держави світу мають використати свої можливості та вплив для того, щоби зібрати необхідні кошти на забезпечення майбутніми вакцинами проти COVID-19 найменш заможних країн.

До цього лідерів G20 під час саміту групи закликала голова правління альянсу GAVI Нгозі Оконджо-Івеала під час відеоконференції на тему готовності до пандемії та відповіді на неї, передає кореспондент Укрінформу.

«Вірус перемагає. Лише завдяки адекватному фінансуванню глобальної стратегії виходу, як-от ACT Accelerator і його механізм COVAX, можна відновити економічну життєздатність та запобігти катастрофі в найбідніших країнах», - заявила Оконджо-Івеала.

COVAX наразі займається забезпеченням 2 млрд доз вакцин до кінця 2021 року. Оконджо-Івеала впевнена, що попит на вакцини буде дуже великим, що робить завдання справедливого їх розподілу ще більш нагальним, оскільки «до тих пір, поки не будуть захищені всі, ніхто не буде в безпеці».

Убезпечити доступ найбідніших країн до вакцин повинен спеціальний механізм підтримки – GAVI COVAX Advance Market Commitment (AMC), який за останні 7 місяців отримав 2 млрд доларів на 2020 рік. Але до кінця року, заявила Оконджо-Івеала, потрібно, щоб лідери G20 та бізнес допомогли зібрати додатково ще 5 млрд доларів.

«Зобов’язання лідерів G20 інвестувати 4,6 мільярда доларів для заповнення негайного дефіциту фінансування ACT Accelerator, взяті в березні 2020 року, врятує життя людей, створить основу для масових закупівель та доставки тестів, методів лікування та вакцин - по всьому світу», - сказала Оконджо-Івеала. Крім того, спільне зобов’язання щодо мобілізації 24 мільярдів доларів, необхідних у 2021 році, на засоби проти COVID-19, необхідні у всьому світі, створить міцну основу для завершення активної фази пандемії.

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Альянс GAVI (раніше Глобальний альянс за вакцину та імунізацію) - це глобальне партнерство у галузі охорони здоров'я державного та приватного секторів, що займається «імунізацією для всіх». З 2007 року GAVI фінансує нові програми зміцнення системи охорони здоров'я (HSS), які заохочують та дозволяють країнам виявляти слабкі місця в галузі інфраструктури та ресурсів, що є перешкодою для досягнення імунізації та інших цілей охорони здоров'я. Вони гарантують, що кваліфіковані фахівці отримують інструменти, необхідні для належного догляду тим, хто цього найбільше потребує. З 2020 року GAVI є одним із провідних керівників COVAX - COVID-19 Vaccines Global Access.

Фото: Getty Images 

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