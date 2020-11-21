Вакцина для всіх: Меркель закликає «Велику двадцятку» підтримати ВООЗ

G20 несе особливу відповідальність у боротьбі з COVID-19, зокрема, країни групи повинні підтримати Всесвітню організацію охорони здоров’я в її зусиллях.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель під час обговорення з колегами з Аргентини, Франції, Італії, Південної Кореї, ПАР і Саудівської Аравії теми готовності до пандемії та відповіді на неї у рамках саміту G20.

«Глобальний виклик, яким є, безсумнівно, пандемія, може бути подоланий лише глобальними зусиллями. На G20 лежить вирішальна відповідальність у цій галузі, тому ми запустили ACT Accelerator та його COVAX. Ця унікальна глобальна платформа служить для сприяння розробці, виробництву та розповсюдженню ліків, діагностики та вакцин», - заявила Меркель.

Вона нагадала, що ціль - розповсюдити до кінця 2021 року 2 млрд доз вакцин. На цю ініціативу уже зібрано майже 5 млрд доларів, з яких Німеччина надала пів мільярда євро. Але, зауважила канцлер, зібраних і обіцяних фінансових засобів ще недостатньо, адже для подолання пандемії кожна країна повинна мати доступ до вакцин і можливість заплатити за них. Меркель закликала коллег підтримати ініціативи ACT Accelerator і COVAX.

Ця термінова допомога – в інтересах усіх, а в більш віддаленій перспективі це означає покращення системи охорони здоров’я глобально, зазначила Меркель. Вона наголосила на важливості посилення ВООЗ.

Як повідомлялося, ACT Accelerator (Прискорювач доступу до засобів боротьби з COVID-19) - новаторська глобальна співпраця з метою пришвидшення розробки, виробництва та рівного доступу до тестів, методів лікування та вакцин проти COVID-19. Започаткована в кінці квітня 2020 року на заході, організованому Генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров’я, президентом Франції, президентом Європейської Комісії та Фондом Білла і Мелінди Гейтс. ACT Accelerator об'єднує уряди, науковців, підприємства, громадянське суспільство, меценатів та глобальні організації охорони здоров'я (Фонд Білла і Мелінди Гейтс, CEPI, FIND, Гаві, Глобальний фонд, Unitaid, Wellcome, ВООЗ та Світовий банк).

COVAX - абревіатура для COVID-19 Vaccines Global Access.

Як повідомлялося, саміт проходить у віртуальному форматі 21-22 листопада.