Поява COVID-вакцин не повинна розділити світ - Макрон

Нові вакцини проти COVID-19, які стануть доступними до кінця року, повинні ефективно і справедливо розподілятися у світі, у тому числі серед найменш розвинутих країн.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, на цьому наголосив президент Франції Емманюель Макрон у своєму зверненні під час дискусії високого рівня у рамках саміту Групи двадцяти (G20), який проходить 21-22 листопада у форматі відеоконференцій під головуванням Саудівської Аравії.

«Ми сподіваємося, що вакцина буде доступною до кінця року. Але є ще інша «битва», до якої необхідно бути готовими. Це готовність до забезпечення доступу до цієї вакцини на міжнародному рівні. Ми повинні зробити так, щоб вакцина стала доступною усім – щоб уникнути сценарію розділення світу», - заявив президент Франції.

Він уточнив, що міжнародна стратегія повинна полягати у тому, щоб вакцину проти коронавірусу отримали не лише заможні держави, які спроможні її закупити.

Президент Франції висловив переконання, що Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19 (COVAX) дозволить справедливо і ефективно розподіляти її серед найменш розвинутих країн.

Макрон відзначив, що нині провідні економіки світу несуть історичну відповідальність за життя мільйонів людей у період пандемії.

Відтак, заявив французький лідер, це потребує об’єднання міжнародних зусиль у міжнародній відповіді на кризу.

Саміт G20, господарем якого цього року є Саудівська Аравія, проходить у віртуальному форматі.

У 2021 році головування у Групі двадцяти перейде до Італії.

Як повідомлялося, у Євросоюзі планують дозволити застосування першої вакцини проти коронавірусу до кінця року та передбачають початок її поширення із січня 2021-го.

фото: EPA