COVID-19, торгівля та зміни клімату: відкрився саміт G20

Велика Двадцятка є найбільш ефективним форумом для вирішення глобальних криз.

Про це заявив король головуючої в G20 Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд, відкриваючи віртуальний саміт G20, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«G20 – найбільш видатний форум міжнародної співпраці та вирішення глобальних криз», - сказав король, нагадавши, що вперше країни в такому форматі зустрілися 12 років тому у відповідь на фінансову кризу.

Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд зазначив, що під час екстреного саміту G20 за саудівського головування в березні 2020 року країни взяли на себе зобов’язання невідкладно мобілізувати ресурси і пообіцяли надати понад 21 млрд доларів на підтримку глобальних зусиль у боротьбі з пандемією. Вони також схвалили надзвичайні заходи з підтримки економік шляхом вливання понад 11 трлн доларів. За його словами, зараз треба підтримати країни, що розвиваються, в тому числі забезпечивши їм рівний доступ до вакцин, ліків, діагностики тощо.

Треба краще підготуватися для будь-яких майбутніх пандемій і викликів, знову відкрити економіки та кордони, посилити мобільність і торгівлю, реформувати ВТО. Також необхідно закласти фундамент для інклюзивного зростання, захистити навколишнє середовище, перерахував король завдання на найближче майбутнє.

Монарх висловив переконання, що саміт завершиться ухваленням «важливих рішень».

Головною темою дводенного саміту двадцятки найбільших промислових держав світу є подолання пандемії COVID-19 та її наслідків, а також «класичні» міжнародні теми - податки, торгівля та зміни клімату.

Саміт G20, господарем якого року є Саудівська Аравія, проходить переважно у віртуальній формі. Він завершує президентство Саудівської Аравії в G20, темою якого було «Реалізація можливостей 21 століття для всіх».