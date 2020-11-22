Захист клімату сьогодні є не менш нагальним, ніж боротьба з коронавірусом – G20

Захист клімату є не менш нагальною потребою сьогодення, ніж боротьба з пандемією COVID-19, а Група найбільш промислово розвинутих держав світу має взяти на себе провідну роль у зменшенні шкідливих викидів, очищенні морів і океанів.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, йшлося під час дискусії високого рівня, присвяченій проблемі кліматичних змін, у другий день саміту G20, який проходить 21-22 листопада у форматі відеоконференцій.

Акцент на темі збереження екосистеми океанів зробив Скотт Моррісон, прем'єр-міністр Австралії, країни, яка з усіх боків омивається водою. Він поінформував, що Канберра заборонила експорт відходів з пластику, що означає, що щороку 197 тис. тонн цього продукту не буде відправлено в країни, що розвиваються, і тому точно не забруднять океан. Австралія також інвестувала $1,9 млрд у збереження коралових рифів у рамках плану збереження їх екосистеми до 2050 року, а також $2 млрд у програму Pacific Maritime Security Program.

«Добре, що G20 твердо стоїть на позиціях щодо важливості збереження наших океанів», - заявив Моррісон.

Японія зі свого боку минулого року започаткувала програму Osaka Blue Ocean Vision у відповідь на величезну проблему забруднення світового океану відходами пластику, повідомив прем'єр-міністр країни Йосіхіде Суга. У рамках цієї ініціативи Токіо надає технічну допомогу країнам, що розвиваються, з метою звести до нуля нове забруднення океанів до 2050 року. Він також закликав докласти більше зусиль задля збереження біорізноманіття і вразливих екосистем, таких як коралові рифи. Стосовно повітря, Японія планує досягти мети net-zero щодо викидів парникових газів і «декарбонізації» суспільства до 2050 року. «Японія хоче бути зеленим суспільством і готова стати лідером в реалізації стратегії декарбонізації світу», - заявив Суга.

Китай планує стати «нейтральним» з точки зору викидів вуглекислого газу до 2060 року, сказав голова КНР Сі Цзіньпін. Він анонсував проведення міжнародної конференції у рамках Конвенції ООН (СОР15) з біорізноманіття в Кунміні в травні наступного року.

«G20 повинна продовжувати брати на себе ініціативу у боротьбі зі зміною клімату ... Через співробітництво ми зможемо побудувати кращу систему глобальної екологічної безпеки», - закликав Сі Цзіньпін.

Король головуючої в G20 Саудівської Аравії Салман бен Абдулазіз Аль-Сауд розповів про найбільшу у світі установку для очищення СО2 потужністю 500 тис. тонн на рік, яку побудовано в королівстві, і майбутній найбільший завод із зеленого водню NEOM.

Президент США Дональд Трамп єдиний зі всіх знову піддав критиці Паризьку кліматичну угоду та на прикладі багатьох цифр продемонстрував, як йому здається, переваги, які отримали США, коли вийшли з цієї угоди.

Фото: Nicolas Datiche / Pool / EPA