Імунітет до COVID-19 можуть мати значно більше людей, ніж вважалося

Імунітет, отриманий після перенесених застудних захворювань, може захищати від інфікування вірусом SARS-COV-2.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в дослідженні Агенції охорони громадського здоров'я Англії (PHE).

Як зазначається, у червні дослідники перевірили 2826 працівників поліції, рятувальної та медичної служб на предмет імунітету до вірусу SARS-COV-2 та виявили у кожного четвертого підвищений рівень Т-клітин, які відповідальні за розпізнавання та знищення вірусів в організмі.

Це означає, що ці особи мали певний рівень захисту від інфікування, проте майже у половини досліджених людей ніколи не діагностували COVID-19. На думку вчених, так міг спрацювати перехресний імунітет до подібних коронавірусів - на кшталт тих, що викликають застуду.

Більше того, через чотири місяці науковці виявили, що жоден досліджуваний, в організмі якого раніше спостерігалася велика кількість Т-клітин, не захворів на COVID-19 за цей період.

До цього часу більшість досліджень були зосереджені на антитілах. Антитіла та Т-клітини працюють по-різному. Так, антитіла мають на меті нейтралізувати вірус до того, як він потрапить у клітини організму, тоді як Т-клітини знаходять і знищують клітини, вже заражені вірусом.

Відповідно, як прокоментували журналістам результати дослідження провідні фахівці PHE, покладатися лише на тестування на антитіла, щоб дізнатись, хто має імунітет до вірусу, може бути недостатньо, і насправді кількість людей, що мають імунітет до COVID-19, може бути значно вищою.

Раніше Укрінформ повідомляв, що, за інформацією вчених з Імперського коледжу Лондона, антитіла до COVID-19 можуть жити лише кілька місяців. Результати дослідження дали змогу припустити, що рівень імунітету населення може знизитися після першої хвилі епідемії.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 23 листопада в світі зареєстрували 58 985 500 випадків коронавірусу, зокрема 1 393 671 летальний випадок і 40 766 904 людини видужали.