Імунітет проти COVID-19 зберігається довше у жінок, ніж у чоловіків

Антитіла, які захищають від повторного зараження коронавірусом, довше зберігаються у жінок, ніж у чоловіків.

Такі висновки за результатами проведених досліджень оголосили Страсбурзький цивільний госпіталь та Інститут Пастера, передає власний кореспондент Укрінформу.

Предметом дослідження було вивчення вироблення та збереження імунною системою організму людини антитіл після інфікування коронавірусом.

Як заявляють французькі дослідники, імунітет після COVID-19 тримається упродовж кількох місяців і зберігається довше у жінок, ніж у чоловіків.

У дослідженні взяли участь 308 осіб, яких госпіталізували з легкою формою COVID-19.

За результатами досліджень, у 99% осіб імунітет на коронавірус зберігався після трьох місяців. Натомість за шість місяців після перенесеної хвороби імунітет мали 84% осіб.

У світі станом на 19 листопада зафіксовано понад 56,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже більш як 39,3 млн людей.

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