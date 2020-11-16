В Італії виявили антитіла до COVID-19 у крові, узятій ще у вересні 2019 року

Італійські вчені з'ясували, що коронавірус COVID-19 поширювався в країні ще у вересні минулого року, тобто за кілька місяців до того, як почався спалах хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Група вчених, серед яких представники провідного центру дослідження раку Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, проаналізувала зразки крові майже 1000 безсимптомних людей, які брали участь у скринінговому дослідженні на рак легенів. Воно тривало з вересня 2019 року по березень 2020-го.

За даними дослідження, опублікованого в Tumori Journal, антитіла до COVID-19 були виявлені приблизно у 11 відсотків досліджуваних.

У 14% досліджуваних антитіла були виявлені з вересня минулого року, а близько 30% - з другого тижня лютого 2020-го, заявила група вчених.

Сліди коронавірусу також виявили у стічних водах в Італії з грудня минулого року. Вчені припускають, що вірус циркулював більше ніж за місяць до першого підтвердженого в країні випадку хвороби.

«Це дослідження показує несподіване дуже раннє поширення Sars-CoV-2 серед безсимптомних людей в Італії за кілька місяців до того, як був ідентифікований перший пацієнт», - зауважили дослідники.

Як повідомляв Укрінформ, Італія стала символом коронавірусної кризи в Європі, коли військові вантажівки були залучені для перевезення загиблих у перші місяці пандемії. Середньодобова кількість нових випадків захворювання в країні досягла піку (понад 34 тисячі) за останні 7 днів.

Загалом із початку пандемії в Італії було виявлено більше 1,17 мільйона випадків COVID-19. Через другу хвилю пандемії цієї осені по всій країні знову запроваджуються карантинні обмеження.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 16 листопада у світі зареєстровано 54 818 004 випадки коронавірусної інфекції. Зокрема 1 324 526 осіб померли, 38 140 211 одужали.