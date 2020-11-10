У США схвалили лікування COVID-19 антитілами

У США схвалили лікування COVID-19 антитілами

Укрінформ
Управління з санітарного нагляду за якістю медикаментів США (FDA) видало екстрений дозвіл на використання першого препарату на основі антитіл від компанії Eli Lilly для лікування COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

FDA схвалило експериментальний препарат «Бамланівімаб» для лікування пацієнтів від 12 років і старше з легкою або середньою формою COVID-19, які не потребують госпіталізації. Препарат вводиться в організм хворого через крапельницю один раз.

Перші результати тестування свідчать про те, що «Бамланівімаб» може допомогти швидше очистити організм від вірусу і, можливо, скоротити вірогідність госпіталізації у людей із легким та середнім ступенем COVID-19.

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Зазначається, що терапія наразі проходить додаткове тестування, щоб встановити її безпеку та ефективність.

Водночас зазначається, що лише один препарат – «Ремдесивір» від Gilead Sciences – має повне схвалення FDA для лікування COVID-19. Урядові рекомендації щодо лікування даної хвороби також включають «Дексаметазон» та інші стероїди для деяких важкохворих госпіталізованих пацієнтів.

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Раніше Eli Lilly призупинила випробування своїх ліків проти коронавірусу на госпіталізованих пацієнтах через потенційні «проблеми з безпекою».

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Pfizer та німецька BioNTech, які зараз розробляють вакцину проти коронавірусу (COVID-19), заявили, що їхній варіант показав ефективність у понад 90% щодо запобігання вірусу в людей.

Станом на ранок 10 листопада, в світі зафіксовано 51 243 488 випадків коронавірусної інфекції, з них 1 269 319 - летальні, 36 053 021 особа одужала.

Фото: АА

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