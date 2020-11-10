У США схвалили лікування COVID-19 антитілами

Управління з санітарного нагляду за якістю медикаментів США (FDA) видало екстрений дозвіл на використання першого препарату на основі антитіл від компанії Eli Lilly для лікування COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

FDA схвалило експериментальний препарат «Бамланівімаб» для лікування пацієнтів від 12 років і старше з легкою або середньою формою COVID-19, які не потребують госпіталізації. Препарат вводиться в організм хворого через крапельницю один раз.

Перші результати тестування свідчать про те, що «Бамланівімаб» може допомогти швидше очистити організм від вірусу і, можливо, скоротити вірогідність госпіталізації у людей із легким та середнім ступенем COVID-19.

Зазначається, що терапія наразі проходить додаткове тестування, щоб встановити її безпеку та ефективність.

Водночас зазначається, що лише один препарат – «Ремдесивір» від Gilead Sciences – має повне схвалення FDA для лікування COVID-19. Урядові рекомендації щодо лікування даної хвороби також включають «Дексаметазон» та інші стероїди для деяких важкохворих госпіталізованих пацієнтів.

Раніше Eli Lilly призупинила випробування своїх ліків проти коронавірусу на госпіталізованих пацієнтах через потенційні «проблеми з безпекою».

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Pfizer та німецька BioNTech, які зараз розробляють вакцину проти коронавірусу (COVID-19), заявили, що їхній варіант показав ефективність у понад 90% щодо запобігання вірусу в людей.

Станом на ранок 10 листопада, в світі зафіксовано 51 243 488 випадків коронавірусної інфекції, з них 1 269 319 - летальні, 36 053 021 особа одужала.

Фото: АА