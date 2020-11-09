Коронавірус у США: кількість випадків перевищила 10 мільйонів

Кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом у Сполучених Штатах перевищила десять мільйонів.

Про це свідчать дані Університету медицини імені Джонса Гопкінса, повідомляє Укрінформ.

За останньою інформацією, у США зареєстровано 10 018 278 випадків інфікування COVID-19. Померли 237,4 тис. осіб, 3 млн 881 тис. одужали.

Ще 31 жовтня у США налічувалося 9 млн людей з коронавірусом, тобто динаміка епідемії суттєво пришвидшилася. Впродовж останніх днів у країні показники щоденних захворювань перевищували 100 тис. випадків за добу, найбільше нових хворих виявили 7 листопада - 128,4 тис.

Як повідомляв Укрінформ, загалом з початку пандемії у світі зафіксовано 50,7 млн випадків COVID-19, найбільше - у США, Індії, Бразилії та Франції.