У США проблеми зі шпиталями – три дні по 126 тисяч випадків коронавірусу

У США проблеми зі шпиталями – три дні по 126 тисяч випадків коронавірусу

Укрінформ
По 126 тисяч нових хворих на коронавірус виявляють у США в останні три дні. 

Про це передає Укрінформ із посиланням на Голос Америки.

Штати у центрі країни, де зараз відбувається найстрімкіше зараження, вже мають проблеми із завантаженістю шпиталів та медпрацівників.

Смертність від коронавірусу в країні протягом останніх днів також перевищує тисячу, повідомляє CNN.

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Тим часом, Fox News вказує на те, що попри пандемію у суботу перемогу Джо Байдена на виборах президента США, про яку повідомили американські медіа, вийшли святкувати десятки тисяч людей у багатьох містах.

Звертаючись до американців у суботу ввечері, Байден заявив, що боротьба проти коронавірусу стане його пріоритетом.

Як повідомлялося, станом на 8 листопада у світі зареєстрували 50 377 799 випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, зареєстровано 1 258 066 смертей та 35 620 816 випадків одужання.

фото: АА

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