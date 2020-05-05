Коронавірус у США: понад 1,2 мільйона заражень і 70 тисяч смертей

У США кількість летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби COVID-19 перевищила 70 тисяч.

Про це повідомляє Worldometers.

Станом на 21:40 5 травня у США зафіксовано 71 225 смертей серед пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. Протягом останньої доби в країні померли 1 304 людини.

Кількість випадків COVID-19 у США протягом доби зросла на 12 228 осіб. Загалом у США наразі підтверджено 1 225 063 випадки коронавірусної хвороби. З них понад 192 тисячі пацєнтів одужали.

Як повідомлялося, станом на 5 травня у світі число випадків коронавірусу перевищило 3,6 млн. Померли 252 420 пацієнтів, одужали понад 1,2 млн.

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