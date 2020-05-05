Головний інфекціоніст Трампа спростував його ж заяви про штучне походження COVID-19

Директор Націнституту США алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі, який виконує роль головного інфекціоніста Білого дому, спростував заяви президента Трампа про начебто штучне походження коронавірусу та можливість його витоку з лабораторії Уханя.

Про це науковець розповів у інтерв'ю National Geographic.

"Якщо ви поглянете на еволюцію вірусу у кажанів, а також на те, що там відбувається зараз, то наукові докази дуже й дуже сильно схиляють нас до того, що з цим (коронавірусом нової форми – ред.) не можна було щось робити штучно або навмисно... Все, що стосується поетапної еволюції в часі, надійно свідчить про те, що цей вірус еволюціонував у природі", - заявив Фаучі.

Спираючись на наукові дані, він також не підтримав альтернативної теорії про те, що хтось ніби знайшов коронавірус у дикій природі, доставив його до лабораторії, а потім стався витік.

Таким чином, головний інфекціоніст Білого дому, який неодноразово виступав поруч з президентом на брифінгах, присвячених протистоянню коронавірусу, спростував теорію, яку поширює Трамп. Так, за словами президента США, поширення коронавірусу могло бути причиною витоку з китайської лабораторії.

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Як повідомлялося, з подібною заявою виступив також держсекретар США Майкл Помпео, який серед іншого зазначив, що має підстави вважати, що вірус був отриманий штучно. Таким чином, адміністрація Трампа намагається посилити обвинувачення на адресу Китаю після того, як Пекін розгорнув пропагандистську кампанію проти США зі звинуваченнями в тому, що SARS-Cov-2 походив саме зі Сполучених Штатів.

Тим часом, американське розвідувальне співтовариство не підтримало заяв Білого дому й Держдепартаменту США, погодившись з широким науковим консенсусом, що коронавірус нового типу не є штучним чи генетично модифікованим.

Фото: The White House