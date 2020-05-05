ВООЗ розкритикувала заяви США про штучне походження коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали спекулятивними заяви з боку влади США про штучне створення Китаєм нового коронавірусу.

Про це заявив голова програми з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я ВООЗ Майкл Раян, повідомляє CNN.

"Ми не отримували від уряду США жодних доказів, що стосуються передбачуваного походження коронавірусу. Тому з нашої точки зору такі заяви залишаються спекулятивними", - сказав посадовець ВООЗ.

Як повідомлялося, держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що є "значна кількість доказів" того, що коронавірус з'явився в китайській лабораторії. А президент США Дональд Трамп, у свою чергу, висловив припущення, що новий коронавірус поширився із лабораторії Уханя (Китай).

У китайських ЗМІ таку американську критику вже назвали "контрпродуктивною" під час пандемії.