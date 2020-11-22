На початку року світ може накрити третя хвиля коронавірусу – ВООЗ

У разі відсутності необхідної інфраструктури, на Європу очікує третя хвиля пандемії коронавірусу вже на початку наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Вони (європейські уряди – ред.) не збудували необхідну інфраструктуру влітку після того, як взяли під контроль першу хвилю (пандемії коронавірусу – ред.). Зараз ми маємо другу хвилю. Якщо вони не збудують необхідну інфраструктуру, то ми матимемо на початку наступного року третю хвилю», - повідомив спеціальний представник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з COVID-19 Девід Набарро.

За приклад боротьби з коронавірусом він поставив країни Азії, де люди дотримуються карантинних обмежень.

«Вони (мешканці Азії – ред.) дотримуються дистанції, носять маски, самоізолюються, коли хворіють, миють руки. Вони захищають групи, що знаходяться у найвищому ризику. Це ускладнює поширення коронавірусу», - додав Набарро.

Він також закликає країни Азії зарано не послаблювати обмеження.

«Треба почекати, допоки кількість випадків (захворювання на COVID-19 – ред.) зменшиться й залишатиметься низькою», - сказав Набарро.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 листопада у світі зафіксовано 58 508 271 випадок коронавірусу. З них 1 386 729 летальних випадків, а 40 473 821 особа вже одужали.