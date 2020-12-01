У США перші випадки «корони» були ще до того, як їх почали виявляти в Китаї

У США перші випадки «корони» були ще до того, як їх почали виявляти в Китаї

Дослідження
Укрінформ
Американські дослідники встановили, що перші інфікування коронавірусом відбулися у США ще у грудні 2019 року. Це дає додаткові підтвердження того, що вірус поширився планетою за кілька тижнів до того, як у Китаї зафіксували перші випадки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дослідження, проведене Центрами США з контролю і профілактики захворювань.

Всього було протестовано майже 7,5 тисяч зразків донорської крові, відібраної з 13 грудня 2019 по 17 січня 2020 року, які забезпечив Червоний Хрест у США. Й антитіла виявлено в 106 зразках.

Тож результати дослідження вказують, що COVID-19 міг бути у США ще в грудні 2019 року – суттєво раніше, ніж припускали дослідники й експерти.

Дослідження показує, що в середині грудня коронавірус уже був у західній частині США. Водночас, за словами вчених, досі невідомо, як саме люди інфікувалися: на місці чи під час поїздок за кордон.

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Як відомо, повідомлення про «загадкову пневмонію, яка поширилася у китайському Ухані», вперше з’явилися наприкінці грудня 2019 року. Після швидкого розповсюдження по всьому місту у наступні тижні хворобу почали фіксувати у різних куточках планети. Вперше в США її офіційно підтвердили 19 січня.

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Нове дослідження дозволяє краще зрозуміти те, що коронавірус тихо циркулював по всьому світу раніше, ніж про нього стало відомо. Це твердження може відновити дискусію про те, звідки він все ж походить.

Загалом із початку пандемії в світі виявлено 63,8 мільйона випадків коронавірусу. США є чемпіоном за рівнем захворюваності – там всього зафіксовано 13,9 мільйона випадків COVID-19.

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