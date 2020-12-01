У США перші випадки «корони» були ще до того, як їх почали виявляти в Китаї

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дослідження, проведене Центрами США з контролю і профілактики захворювань.

Всього було протестовано майже 7,5 тисяч зразків донорської крові, відібраної з 13 грудня 2019 по 17 січня 2020 року, які забезпечив Червоний Хрест у США. Й антитіла виявлено в 106 зразках.

Тож результати дослідження вказують, що COVID-19 міг бути у США ще в грудні 2019 року – суттєво раніше, ніж припускали дослідники й експерти.

Дослідження показує, що в середині грудня коронавірус уже був у західній частині США. Водночас, за словами вчених, досі невідомо, як саме люди інфікувалися: на місці чи під час поїздок за кордон.

Як відомо, повідомлення про «загадкову пневмонію, яка поширилася у китайському Ухані», вперше з’явилися наприкінці грудня 2019 року. Після швидкого розповсюдження по всьому місту у наступні тижні хворобу почали фіксувати у різних куточках планети. Вперше в США її офіційно підтвердили 19 січня.

Нове дослідження дозволяє краще зрозуміти те, що коронавірус тихо циркулював по всьому світу раніше, ніж про нього стало відомо. Це твердження може відновити дискусію про те, звідки він все ж походить.

Загалом із початку пандемії в світі виявлено 63,8 мільйона випадків коронавірусу. США є чемпіоном за рівнем захворюваності – там всього зафіксовано 13,9 мільйона випадків COVID-19.