Коронавірус проникає в мозок через слизову носа - вчені

Вірус SARS-CoV-2 проникає в мозок людини через нервові клітини в нюховій слизовій оболонці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN з посиланням на дослідження групи німецьких вчених з Берлінського інституту здоров'я та університетської клініки Шаріте.

Як зазначається, біологи проаналізували зразки тканин 33 пацієнтів, які померли від COVID-19, і виявили докази того, що вірус поширюється по нервах від клітин, що вистилають горло і носові пазухи, до мозку. Вони також виявили високі концентрації вірусу в тканинах, пов'язаних з запахом (нюхова слизова оболонка).

Відповідно, отримані дані можуть допомогти пояснити деякі неврологічні симптоми коронавірусної інфекції, зокрема втрату нюху, на яку страждає багато людей, а також головний біль, втому, блювоту та нудоту.

Також було відзначено, що в рогівці, кон'юнктиві ока і слизовій оболонці порожнини рота були виявлені нижчі рівні вірусної РНК, що, за словами дослідників, підкреслює оральні та офтальмологічні шляхи як додаткові потенційні місця проникнення SARS-CoV-2 до центральної нервової системи.

Зазначається, що унікальність дослідження німецьких вчених полягає в тому, що вони вперше отримали за допомогою електронного мікроскопа зображення коронавірусу, що проникає всередину нюхової слизової оболонки.

Раніше Укрінформ повідомляв, що британські вчені назвали коронавірусні інфекції причиною неврологічних ускладнень, таких як інсульт, марення, галюцинації, навіть у пацієнтів з легкими формами коронавірусної хвороби.