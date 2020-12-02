У ЄС критикують Британію за швидке схвалення COVID-вакцини – треба більше перевірок

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА), яке відповідає за затвердження вакцин від коронавірусу для ЄС, розкритикувало надто швидке схвалення Великою Британією такої вакцини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

В EMA заявили, що держави-члени ЄС можуть обрати шлях екстреного затвердження вакцин, однак його власна процедура є «належним регулюючим механізмом у нинішній надзвичайній ситуації у зв'язку з пандемією, щоб надати всім громадянам ЄС доступ до вакцини та підтримати масову кампанію вакцинації».

У Європейському агентстві також наголосили, що його процедура потребує більше перевірок, ніж обрана Британією екстрена. У ЄС рішення щодо затвердження вакцини Pfizer/BioNTech може бути прийняте до 29 грудня.

Представник Європейської комісії у середу заявив, що процедура EMA базується на більшій кількості доказів.

Як повідомлялося, 2 грудня Велика Британія першою у світі схвалила вакцину BioNTech і Pfizer від коронавірусу для загального використання.

9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину від коронавірусу, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність для захисту осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається зі схеми прийому двох доз.

Компанія Moderna також подала запит американським і європейським регуляторам на термінове затвердження своєї вакцини від коронавірусної інфекції. Очікується, що FDA розгляне заявку Moderna 17 грудня.

Moderna і Pfizer сподіваються вже в грудні почати першу хвилю вакцинації в США.