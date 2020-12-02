Ефективність 99%: український санітайзер протестували на штамі коронавірусу

Розроблений харківськими вченими з Інституту мікробіології й імунології імені Мечникова пристрій, що перетворює звичайну воду на санітайзер з ефективністю дії 99%, протестували на коронавірусі свиней.

Про це розповів кореспонденту Укрінформу один з розробників пристрою IOON Андрій Мануйлов.

«Дослідження провели в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського НАМН України (м. Київ). Використовували модельний штам коронавірусу свиней, який обробляли санітайзером і виявляли ступінь придушення життєдіяльності коронавірусів. За висновками фахівців інституту, наша розробка є ефективним віруліцидним препаратом, тобто знищує коронавіруси при експозиції 20 хвилин для дезінфекції твердої поверхні, інструментарію, рук лікарів», - говорить Мануйлов.

Штам вірусу для проведення дослідження столичні вчені отримали з лабораторії молекулярної вірусології та імунології Центру біотехнології INRA в Жуї-ан-Жоза (Франція). Із SARS-CoV-2, або COVID-19, через високу патогенність українські лабораторії не працюють.

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Учений пояснює: ефективна дія проти одного штаму коронавірусу дозволяє говорити про ефективність щодо більшості штамів. «За таким же принципом раніше ми тестували пристрій щодо дії на кишкову паличку, якої є десятки тисяч штамів», - зазначив Мануйлов.

Як повідомляв Укрінформ, портативний пристрій, який команда вчених згодом назвала IOON, діє на цільовому синтезі тривалентного срібла AgO+. Тривалентний оксид срібла руйнує бактеріальну або вірусну оболонку, порушує обмін речовин і процеси поділу (розмноження) мікробів і вірусів.

Команда стартапу IOON цього року виграла грант $25 000 від Ukrainian Startup Found та отримала менторську підтримку від Polish-Ukrainian Startup Bridge та EO Business Incubator. Отримані гроші вчені вклали у вдосконалення пристрою та його запуск у серію. Очікувалося, що виробництво першої партії почнеться у листопаді, наразі запуск серії перенесли на початок наступного року.

На платформу Kickstarter (сайт фінансування творчих проєктів за схемою краудфандингу - ред.) розробники виходять із ціною 79 доларів за один санітайзер. Для українського покупця ціну обіцяють не вищу за 1 тис. грн.