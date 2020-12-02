В Україні вакцини від коронавірусу звільнять від ПДВ

В Україні вакцини від коронавірусу звільнять від ПДВ

Укрінформ
Вакцини від коронавірусу, які закуповуватиме Україна наступного року, звільнятимуть від сплати податку на додану вартість.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Податком на додану вартість не будуть оподатковані також вакцини від коронавірусу. Це стосується всіх потенційних вакцин, які ми в наступному році будемо закуповувати", - сказав Шмигаль.

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Він також зауважив, уряд раніше виділив субвенцію на рівні 1,5 млрд гривень на забезпечення лікарень киснем, проте частина поставок кисневого обладнання не встигає завершититись до кінця року. Тому уряд планує ухвалити постанову щодо продовження термінів доотримання такого обладнання у наступному році. Це дасть змогу повною мірою забезпечити потреби українських лікарень у кисні, наголосив Прем'єр-міністр.

Фото: Getty Images

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