Першими від COVID-19 вакцинують медиків, потім військових. Хто далі в списку МОЗ?

Гарантовано 20% населення України безкоштовно отримають вакцину від COVID-19, а для інших закупить держава.

Про це сказав голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на круглому столі в Укрінформі на тему: «Результати першого року впровадження Стратегії імунопрофілактики».

«Ми маємо вже гарантію, що 20% населення безкоштовно отримають дози цієї вакцини. Створено законодавство, яке дозволяє суттєво скоротити строки реєстрації цієї вакцини в Україні, щоб вона щонайшвидше потрапила до громадян», - повідомив Радуцький.

Він нагадав, що нещодавно на засіданні профільного комітету ВР було ухвалено законопроєкт №4314 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення профілактики COVID-19. Україна також підписала угоду з Глобальним альянсом з вакцин з безкоштовного її розподілення.

«Вакцину отримають 4 мільйони людей, а вакцинуються двічі, тому це вже 8 мільйонів доз. У бюджеті закладено 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини додатково і сподіваємось, що це дасть можливість максимально поширити цю вакцину серед населення України. І ми сподіваємося, що провідні виробники вакцини, які випробували й стоять на початку її виробництва, нададуть можливість закупити на гроші держбюджету додаткові дози», - зазначив Радуцький.

Тим часом заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що оперативний штаб МОЗ затвердив пріоритетні групи з розподілення вакцини.

«Сьогодні затверджено пріоритетні групи. В першу чергу – це медичні працівники; в другу - військовослужбовці, зокрема ті, які беруть участь в операції ООС на сході держави; наступні - це працівники соціальної сфери, а також особи, які перебувають у спеціалізованих закладах в інтернатах, будинках для осіб похилого віку та персонал цих закладів; і наступні - люди в групі медичного ризику – це хворі віком від 60 років, які мають соматичні захворювання, що найбільш часто призводять до летальних наслідків, якщо людина інфікується коронавірусною хворобою, і саме таких в першочерговій групі є найбільше - орієнтовно 7 млн», - розповів Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 27 листопада зареєстрували 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.