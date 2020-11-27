У Програмі медгарантій-2021 на лікування COVID-пацієнтів передбачили 14,5 мільярда

На Програму медичних гарантій (ПМГ) у 2021 році мають намір виділити 123 млрд грн. Таким чином, на лікування пацієнтів із COVID-19 на весь рік у ПМГ передбачені лише 14,5 млрд грн.

Про це Укрінформу повідомили у Національній службі здоров’я України (НСЗУ).

"Бюджет на медицину - зараз одне з головних питань для країни. У НСЗУ розуміють, що в умовах пандемії економіка переживає значний спад. НСЗУ буде ефективно та прозоро розподіляти кожну суму коштів на Програму медичних гарантій. Але за умови виділення 123 млрд на ПМГ 2021 не буде коштів на кілька дуже важливих для країни та громадян речей. У запропонованому бюджеті на 123 млрд на лікування пацієнтів з COVID-19 на весь рік передбачено лише 14,5 млрд грн", - повідомили в Нацслужбі здоров'я.

У НСЗУ додали, що, зважаючи на динаміку захворюваності і зростання навантаженості на систему, вже у другому кварталі доведеться в десять разів зменшити видатки на лікування пацієнтів із COVID-19.

Окрім цього, доведеться відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами.

Також у НСЗУ звертають увагу на необхідність передбачати фінансування не тільки лікування, а й профілактики. "Аби подолати пандемію, потрібно закладати кошти не лише на лікування, а й на запобігання інфікуванню. Найбільш надійний метод - це вакцинація. У бюджеті обсягом 123 млрд у Програмі медичних гарантій 2021 не достатньо коштів для підвищення фінансування первинної ланки медичної допомоги та на вакцинацію від COVID-19. Це питання національної безпеки. Уряди США, Німеччини та ще багатьох країн уже готуються до масштабного проєкту вакцинації. І з боку України буде відповідальним та виваженим кроком виділити на це кошти та забезпечити громадян захистом від хвороби", - зазначили в Нацслужбі.

Також у НСЗУ наголошують, що бюджет у 123 млрд грн не дозволить запровадити доплати за досягнення індикаторів якості для первинної та екстреної допомоги. НСЗУ доведеться зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам. А онкологічні захворювання - серед лідерів у причинах смертності в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання та направив до Верховної Ради. 27 листопада законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік" до другого читання надійшов до Верховної Ради.

Раніше Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я наголошували, що для повноцінного функціонування Програми медичних гарантій в наступному році необхідно передбачити в бюджеті на 2021 рік фінансування на рівні 225 млрд грн.