Симптоми ГРВІ є підставою для тестування на COVID-19 - Ляшко

Симптоми ГРВІ є підставою звернутися до лікаря первинної ланки та пройти тестування на COVID-19

Про це у відеозверненні в Фейсбуці сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

“При наявній потужності нашої лабораторної бази робити 50 тис. досліджень на добу, останнім часом ми фіксуємо зменшення кількості зразків до лабораторій. Хотів би наголосити, Україна сьогодні в червоному рівні поширення коронавірусної хвороби, тому люди, які мають симптоми гострої респіраторної інфекції, а це раптовий початок захворювання, лихоманка понад 38 градусів, тривалий кашель, головний біль, біль в м'язах, втрата апетиту, нюху, смаку — це все підстави звернутися до свого лікаря та здати зразки на дослідження”, - сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар наголосив, що у разі відмови в проведенні тестування пацієнт може звернутися на гарячу лінію Контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19, оператори якого мають зафіксувати звернення.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 листопада в Україні зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 647 976 осіб.