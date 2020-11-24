В Україні за добу - 12 287 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 24 листопада в Україні зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 647 976 особи.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників", - зазначив він.

За словами міністра, за минулу добу ️госпіталізовано 1 403 особи; ️летальних випадків – 188; ️одужало 8 298 осіб; ️здійснено тестувань за добу 61 567 (зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142).

За весь час пандемії в Україні захворіло 647 976 осіб; одужало – 299 358; летальних випадків – 11 263; проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Київській (1 089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) та Запорізькій (800) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні було виявлено 10945 випадків COVID-19.