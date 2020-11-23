На Луганщині фіксують різке падіння захворюваності на COVID-19: за добу - 13 випадків

Лише 13 осіб заразилося коронавірусом на Луганщині за минулу добу.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Лабораторно підтверджено 13 нових випадків COVID-19 в області. Географія виявлених захворювань: місто Рубіжне – 5, Кремінський район – 5, Станично-Луганський – 3. За весь час досліджень в області цей діагноз лабораторно підтверджений у 5 679 осіб. З них одужали – 3 152; лікуються – 2 389 (338 – стаціонарно, 2 051 – амбулаторно)», - ідеться в повідомленні.

При цьому в суботу, 21 листопада, було виявлено 143 випадки захворювання, у неділю – 49. У інші дні минулого тижня кількість інфікованих визначалась двозначними числами.

Як зазначив у розмові головний санітарний лікар Луганської області Володимир Жданов, причини покращення ситуації можна пояснити обмеженнями в роботі єдиного в області КПВВ в Станиці Луганській, а також дотриманням як державними структурами, так і громадянами карантинних вимог.

Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – 16,2 %.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 23 листопада в Україні 635 689 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 11 075 – летальних, 291 060 осіб одужали. Загалом проведено 4 243 600 тестувань методом ПЛР. За добу зафіксовано 10 945 нових випадків; летальних – 124; здійснено 28 374 тестування; одужали 4 143 особи.

Фото: CTK Photo/Укрінформ