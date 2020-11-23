У лікарнях перебувають майже 28 тисяч COVID-пацієнтів - МОЗ
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на брифінгу, передає Укрінформ.
“Кількість ліжок, які відведені під лікування хворих на COVID-19, в країні складає 53 445, при цьому в лікарнях на сьогоднішній ранок перебувають 27 792 пацієнти. Заповненість ліжок на рівні 52%”, - сказав Степанов.
Забезпечені киснем, за словами міністра, 25 996 ліжок.
Степанов також зазначив, що інформація в соцмережах та ЗМІ щодо заповненості ліжок у лікарнях, де лікують хворих на COVID-19, не відповідає дійсності. За його словами, проблеми є в окремих регіонах, зокрема в Києві, Черкаській та Харківській областях.
Міністр нагадав, що МОЗ зараз розглядає можливості для збільшення кількості COVID-ліжок до 90 тисяч.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10945 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 осіб.