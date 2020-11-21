Карантин вихідного дня залишається розумною альтернативою локдауну — Шмигаль

Карантин вихідного дня наразі залишається розумною альтернативою локдауну, заявляє Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Карантин вихідного дня залишається нашою розумною альтернативою локдауну. Минулі вихідні показали, що люди обмежили свою мобільність, найбільше із часу весняного карантину. Це значить, що зменшилися довготривалі контакти між різними соціальними групами. Відповідно менше шансів, що здорові люди підхопили вірус», - наголосив Шмигаль.

Тому, резюмував він, ці та наступні вихідні буде діяти карантин вихідного дня.

Після цього, зауважив Прем’єр, можна оцінити його результат.

«Ми вбачаємо цей результат у виході на плато за кількістю нових випадків», - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада.

В Україні станом на 21 листопада лабораторно підтверджені 612 665 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 580.