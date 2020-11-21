Медична система України не витримає 30 тисяч COVID-хворих на добу - Степанов

Медична система України не витримає навантаження при зростанні кількості хворих на COVID-19 до 30 тис. на добу — в цьому випадку МОЗ вимагатиме введення більш жорстких обмежувальних заходів.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я у Фейсбуці.

«Якщо буде загроза повного колапсу медичної системи, то ми наполягатимемо на введенні більш жорстких заходів. Для нас головний показник — це кількість людей, які госпіталізуються. Якщо виходити із сьогоднішнього відсотка важких хворих, котрі потрапляють у лікарню, то, думаю, показник майже 30 тис. хворих на добу впродовж певного періоду може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему», — сказав Степанов.

Він зазначив, що можливості вітчизняної медичної системи щодо виділення лікарняних ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 на сьогодні становлять 75-80 тис. Станом на 20 листопада у лікарнях перебували 27 902 пацієнти з підозрою або підтвердженим діагнозом «коронавірусна хвороба».

«Ми знайшли можливості збільшити кількість ліжок у лікарнях для прийому хворих на COVID-19. Якщо йшлося про 51 тис. ліжок, то зараз говоримо про те, що до 75-80 тис. у цілому по країні може бути розгорнуто ліжко-місць. Тобто потужності медичної системи будуть збільшені», — уточнив міністр.

Він підкреслив, що дотримання встановлених у країні протиепідемічних правил, зокрема передбачених карантином вихідного дня, дозволить уникнути колапсу медичної системи і введення повного локдауну.

«Я абсолютно впевнений, і такої ж думки наші епідеміологи: якщо ми будемо дотримуватися заходів, введених у країні, то зможемо уповільнити розповсюдження COVID-19. Якщо зупинимося на 12-13 тис. нових випадків на добу, то наша система це витримає», — наголосив очільник МОЗ.

Також він додав, що МОЗ розраховує, що карантин вихідного дня проявить свою ефективність через 14 днів після його запровадження з 14 листопада.

Кабінет Міністрів України запровадив з 14 до 30 листопада 2020 року карантин «вихідного дня», а також підтримав перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які відповідають «помаранчевому» рівню епідеміологічної небезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 листопада лабораторно підтверджені 612 665 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 580.