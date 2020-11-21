Крищенко: Поліція жорстко стежитиме за дотриманням карантину в Києві

Карантин вихідного дня - це випробування і нагадування, що закон один для всіх. І столична поліція жорстко стежитиме за його дотриманням.

Про це написав начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко у своєму блозі на «Українській правді».

За його словами, перші карантинні вихідні стали для малого і середнього бізнесу столиці своєрідним іспитом на готовність дотримуватися законів. Багато підприємців знехтували карантинними заходами. І, можливо, планують зробити це знову найближчими вихідними.

«Особисто я розумію, чим керуються власники і працівники. Втрати від весняного локдауну майже спустошили фінансові подушки, і в багатьох з'явився страх залишитися без звичних доходів», - зазначив Крищенко.

Однак, за його словами, «ми не можемо вибирати, яких законів дотримуватися, а яких - ні».

Крім того, сьогодні в Києві склалася критична ситуація.

«Я точно знаю про реальний стан справ у київських лікарнях, скільки людей щодня помирають і як багато випадків, коли навіть за великі гроші та зі зв'язками неможливо знайти місця в приватних госпіталях, оскільки їх просто немає», - пише Крищенко.

За його словами, за останні декілька тижнів через COVID-19 київська поліція втратила двох працівників. Сьогодні ще 14 київських поліцейських перебувають на стаціонарному лікуванні в різному стані тяжкості.

«Так, карантин вихідного дня - це не панацея, але якщо є хоч невеликий шанс уберегти киян від коронавірусу, а медиків столиці - від перевантаження, то від нього не варто відмовлятися», - вважає очільник столичної поліції.

Тому, допоки чинні рішення уряду і парламенту вимагають дотримуватися "карантину вихідного дня", столична поліція жорстко стежитиме за тим, щоб всі установи Києва дотримувалися закону.

Ті, хто не згоден із такими рішеннями влади, можуть оскаржити їх у судовому порядку, «інших варіантів розвитку подій у правовій державі бути не може», - зазначив Крищенко.

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, по всій країні з 14 листопада діє карантин вихідного дня. Проти цього рішення протестували представники бізнесу. Однак у Верховній Раді не вистачило голосів для скасування цього рішення.