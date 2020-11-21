Чи спрацював карантин вихідного дня, побачимо за два тижні - Степанов

В Україні черговий COVID-рекорд - кількість нових виявлених хворих вже наближається до 15 тисяч на день. А результат від карантину вихідного дня очікується мінімум за два тижні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у своєму відеозверненні на Фейсбуці.

“У нас COVID-19 розвивається шаленими темпами. Сьогодні черговий антирекорд за кількістю хворих - ми вже наближаємося до 15 тис. хворих на добу. Ковід-скептиків стає дедалі менше. Ковід вже підібрався до їхніх сімей, до їхніх друзів. І це вже всіма відчувається”, - сказав Степанов.

Він зазначив, що єдиний шлях зупинки розповсюдження COVID-19 - виконання протиепідемічних заходів.

“Всі протиепідемічні заходи розроблені професіоналами - найкращими епідеміологами нашої країни. Їх залишилось небагато. Зараз ковід показав, що вони нам дуже потрібні і треба навчати нових епідеміологів. Отже, сьогодні у нас з 00.00 годин діє карантинне обмеження - це вже другий вихідний воно діятиме”, - наголосив міністр.

Він зазначив, що минулих вихідних дотримання карантину вихідного дня не було досконалим, і додав, що дуже важливо виконувати всі правила карантину вихідного дня.

“За нашими розрахунками, ми в такий спосіб можемо зупинити і стабілізувати ситуацію. Коли в нас є карантин вихідного дня, працюють виключно продуктові магазини або аптеки, тож ви проводите цю суботу-неділю з родиною, нікуди не виходячи. Так ми розраховуємо зменшити контакти і як наслідок зменшити відсоток хворих”, - підкреслив Степанов.

Він зауважив, що неможливо на наступний день після карантинних обмежень побачити зменшення кількості хворих. “Результат ми очікуємо мінімум за два тижні після дійсно проведення карантину вихідного дня, після дотримання всіх встановлених обмежень. Усі обмеження — це життєва необхідність”, - підсумував Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 листопада лабораторно підтверджені 612 665 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 580.