Степанов сказав, за якої умови в Україні запровадять повний локдаун

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що при теперішньому співвідношенні хворих та шпиталізованих, повний локдаун в Україні можуть ввести за умови 30 тисяч нових хворих COVID на добу.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов одного з телеканалів, передає Укрінформ із посиланням на 24-й канал.

"Якщо буде загроза повного локдауну медичної системи, ми будемо наполягати на тому, що треба вводити більш жорсткий карантин. Для нас головне – це кількість людей, які госпіталізуються. Якщо говорити про відсоток хворих, які потрапляють до лікарні, я думаю, що це (локдаун – ред.) вже порядку понад 30 тисяч на добу в певному періоді, тоді це може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему", - наголосив Степанов.

Нагадаємо: раніше політики стверджували, що локдаун запровадять і при 9,5 тисячах хворих, і при 15 тисячах. За словами Степанова, цього ще не зробили, адже кількість ліжок збільшується.

До слова, за добу 19 листопада, в Україні зафіксували черговий антирекорд – понад 14,5 тисячі нових хворих на коронавірус.