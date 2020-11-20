Близько 10 лікарень щотижня доєднуються до системи лікування хворих на COVID-19

Близько 10 лікарень щотижня доєднуються до системи лікування хворих на COVID-19

Укрінформ
Щотижня близько десяти нових лікарень приєднуються до лікування пацієнтів із COVID-19, киснем наразі обладнання до 45% ліжок, призначених для таких хворих.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кожного тижня, за даними МОЗ, десь 10 лікарень приєднуються до системи лікуванню хворих на COVID-19", - зазначив він.

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За його словами, алгоритм дій такий, що як тільки кількість зайнятих ліжкомісць в області зростає до 50% в області, приймається рішення щодо додаткової лікарні.

Тимошенко нагадав, що наразі в лікарнях є 56 тисяч ліжок для хворих на коронавірус, проте потенційно завдяки перепрофілюванню лікарень ця кількість може бути збільшена до 92 тисяч ліжок.

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Заступник керівника ОП також запевнив, що йде робота над збільшення кількості ліжок з киснем.

"Наше завдання, щоб 80% ліжкомісць були з киснем, зараз їх біля 44-45%. Цього замало, але ми дійсно зараз дуже швидко цим займаємося: у період з 1 листопада до 13 листопада було додано 5 200 ліжкомісць з киснем, за нинішній тиждень, який зараз, додано 3,5 тисячі ліжкомісць із киснем, наступного тижня це також будуть тисячі", - проінформував Тимошенко.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.

Фото: CTK Photo/Укрінформ  

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