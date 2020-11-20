Близько 10 лікарень щотижня доєднуються до системи лікування хворих на COVID-19

Щотижня близько десяти нових лікарень приєднуються до лікування пацієнтів із COVID-19, киснем наразі обладнання до 45% ліжок, призначених для таких хворих.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кожного тижня, за даними МОЗ, десь 10 лікарень приєднуються до системи лікуванню хворих на COVID-19", - зазначив він.

За його словами, алгоритм дій такий, що як тільки кількість зайнятих ліжкомісць в області зростає до 50% в області, приймається рішення щодо додаткової лікарні.

Тимошенко нагадав, що наразі в лікарнях є 56 тисяч ліжок для хворих на коронавірус, проте потенційно завдяки перепрофілюванню лікарень ця кількість може бути збільшена до 92 тисяч ліжок.

Заступник керівника ОП також запевнив, що йде робота над збільшення кількості ліжок з киснем.

"Наше завдання, щоб 80% ліжкомісць були з киснем, зараз їх біля 44-45%. Цього замало, але ми дійсно зараз дуже швидко цим займаємося: у період з 1 листопада до 13 листопада було додано 5 200 ліжкомісць з киснем, за нинішній тиждень, який зараз, додано 3,5 тисячі ліжкомісць із киснем, наступного тижня це також будуть тисячі", - проінформував Тимошенко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.

Фото: CTK Photo/Укрінформ