У Львові відкрили нове COVID-відділення на 130 лікарняних ліжок

У новому відділенні Львівської лікарні швидкої допомоги облаштували 130 ліжок із доступом до кисню для лікування хворих з коронавірусом.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

Частину цього відділення, на 50 ліжок, відкрили 4 дні тому. Тож тепер загальна кількість місць становить 180, а загалом їх планується створити 350. Тоді лікарня швидкої медичної допомоги Львова зможе прийняти 650 хворих на коронавірус.

У міськраді зазначають, що додаткові ліжкомісця розгортають і в інших медзакладах міста. Зокрема, у 1-ій міській лікарні — ще 80 ліжок, а у 8-мій міській лікарні — ще 60 ліжок (частину з них — у приміщенні центру «Мікрохірургія ока»). З 2 листопада 5-та міська лікарня Львова також приймає хворих з коронавірусною інфекцією або з підозрою на неї. Водночас хворих на пневмонію прийматимуть у приміщенні 4-ї лікарні — там є 40 ліжок.

Читайте також: В українські лікарні доставлять 100 апаратів ШВЛ

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджено 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу 14 575.

Фото: Львівська ОДА