В українські лікарні доставлять 100 апаратів ШВЛ

До лікарень Києва та регіонів доставлять 100 апаратів ШВЛ.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ДП "Медичні закупівлі".

"Вчора перша партія апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) була розвантажена на складі в Києві. 89 одиниць апаратури наразі знаходяться на складі в Києві та невдовзі будуть відправлені в регіональні лікарні. Ще 11 одиниць будуть днями розвезені в 7 лікарень Києва та 4 лікарні Київської області. Перша партія апаратів ШВЛ складає 100 одиниць. Друга партія - ще 100 одиниць обладнання - буде привезена в Україну найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Наказ про розподіл 100 перших апаратів ШВЛ оприлюднений на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

В ДП "Медзакупівлі" зазначили, що згідно з дорученням МОЗ законтрактувало 200 апаратів ШВЛ.

Всі апарати - експертного класу, успішно використовуються як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу, виробництво шведської компанії.

Вартість закупівлі 200 апаратів - 84 млн грн, тобто вартість однієї одиниці - 420 тис. грн. Закупівля відбулася за кошти фонду боротьби з поширенням COVID-19 Державного бюджету України.

В ДО "Медзакупівлі" також повідомили, що, оскільки станом на 19 листопада завантаженість апаратів ШВЛ у лікарнях не перевищувала 15% від наявного фонду апаратів (681 одиниць використовується із загальної кількості 4703 одиниці), закуплені апарати можуть бути використані для оновлення фонду основних засобів.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.