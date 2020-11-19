До Харкова вже везуть кисневі концентратори, затримані на митниці - міськрада

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила телефоном заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

"До Харкова вже їдуть кисневі концентратори, які "застрягли" на столичній митниці для перевірки декларацій", - зазначила Горбунова-Рубан.

За її словами, конфлікт вичерпано, питання вирішено. Заступниця міського голови не повідомила подробиць, пославшись на зайнятість.

Тим часом, Depo. Харків інформує, що станом на вечір 18 листопада у Київській митниці триває процес оформлення трьох митних декларацій на кисневі концентратори, що мають в подальшому надійти до міських лікарень, у тому числі, щодо заявленої декларантом митної вартості товару. У випадку миттєвого документального підтвердження декларантом заявленої ним вартості концентраторів, митниця завершить процедуру і товар пустять в вільний обіг.

Напередодні, за інформацією ресурсу "Суспільне", заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан спростувала завищену вартість концентраторів: "Вони закуплені за найнижчою ціною, яка взагалі на ринку існує: 37800 грн. Наступна - 44 тисячі, ще наступна - 60 тисяч. Це (скарга на завищені ціни - ред.) замовлення. Людина виконує замовлення".

18 листопада заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух зазначив на брифінгу, що законтрактований міською радою Харкова 461 концентратор, закуплений через медичні заклади, які визначені для надання допомоги по COVID-19, застрягли на митниці.

"Є скарга від однієї громадської організації, що побачила там певне порушення митного законодавства. Зараз розмитнення зупинилося і проводиться перевірка з приводу цієї заяви", - сказав Пастух.

Ці концентратори призначені для лікувальних закладів міста Харкова, їх частина також буде передана в залізничні лікарні, де будуть лікуватися хворі на коронавірус.

Скаргу, стало відомо, подав керівник ГО "Бюро добрих справ" Олексій Кусов, який заявив у Фейсбуці, що концентратори було закуплено за завищеними цінами.

За даними Харківського лабораторного центру, станом на 19 листопада у Харкові - 304 нових випадки захворювання на коронавірус. З початку епідемії зареєстровано 35 568 випадків захворювання на коронавірус.

В Україні лабораторно підтверджені 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 13 357.