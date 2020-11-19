Львівським лікарням не вистачає кисневих концентраторів - штаб протидії COVID

Як передає Укрінформ, про це заявила заступниця міського голови й керівниця міського штабу протидії COVID Галина Слічна, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Зараз по лікарнях Львова є 277 кисневих концентраторів. Проте до середини грудня очікують ще 255 таких апаратів. Саме ці концентратори вкрай необхідні для лікування хворих на коронавірус у важкому стані», - зазначила Слічна.

Загалом у лікарнях міста вже облаштували 426 точок доступу до кисню, проте їх кількість постійно збільшують, аби всі ліжка для хворих на коронавірус були обладнані киснем.

За увесь час пандемії на Львівщині підтверджено 39229 випадків інфікування коронавірусом (з них по місту Львову — 16690), з них 1109 — летальні (з них по місту Львову — 501). За вчорашню добу лабораторні центри провели 1941 ПЛР-тест. Відтак, 651 — позитивний. Серед них львів'ян — 317.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 листопада в Україні лабораторно підтверджені 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 13 357. За весь час пандемії в Україні захворіли 583 510 осіб; одужали - 266 479, летальних випадків – 10 369; проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.

Фото: Роман Балук