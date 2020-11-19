Львівським лікарням не вистачає кисневих концентраторів - штаб протидії COVID

Львівським лікарням не вистачає кисневих концентраторів - штаб протидії COVID

Укрінформ
Львову не вистачає кисневих концентраторів. Всього в лікарнях містах їх є 277, а потрібно ще майже стільки.

Як передає Укрінформ, про це заявила заступниця міського голови й керівниця міського штабу протидії COVID Галина Слічна, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Зараз по лікарнях Львова є 277 кисневих концентраторів. Проте до середини грудня очікують ще 255 таких апаратів. Саме ці концентратори вкрай необхідні для лікування хворих на коронавірус у важкому стані», - зазначила Слічна.

Загалом у лікарнях міста вже облаштували 426 точок доступу до кисню, проте їх кількість постійно збільшують, аби всі ліжка для хворих на коронавірус були обладнані киснем.

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За увесь час пандемії на Львівщині підтверджено 39229 випадків інфікування коронавірусом (з них по місту Львову — 16690), з них 1109 — летальні (з них по місту Львову — 501). За вчорашню добу лабораторні центри провели 1941 ПЛР-тест. Відтак, 651 — позитивний. Серед них львів'ян — 317.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 листопада в Україні лабораторно підтверджені 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 13 357. За весь час пандемії в Україні захворіли 583 510 осіб; одужали - 266 479, летальних випадків – 10 369; проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.

Фото: Роман Балук

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