На Миколаївщині лише до кожного третього COVID-ліжка підведений кисень — ОДА

На Миколаївщині лише кожне третє стаціонарне ліжко-місце в лікарнях, визначених для лікування COVID-19, обладнане кисневими точками - 449 з 1557 наявних. Наразі вирішується питання щодо їх збільшення.

Про це під час онлайн-брифінгу розповів заступник начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації - начальник відділу надання медичної допомоги матерям та дітям Олег Бабін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогоднішній день в Миколаївській області для боротьби з COVID-19 визначено 17 лікарень, в яких розгорнуто 1557 ліжок. З них 449 вже обладнано кисневими точками та 187 кисневими концентраторами. Завдяки тому, що днями уряд виділив області субвенцію у розмірі 4,8 млн грн, наразі вирішується питання з облаштування нових кисневих точок та закупки додаткових кисневих концентраторів», - сказав Бабін.

За його словами, наразі частину з цих 17 лікарень повністю перепрофілювали під COVID-19 , інші, які уклали договір з НСЗУ, паралельно працюватимуть як багатопрофільні медзаклади і надаватимуть невідкладну допомогу при інших захворюваннях.

Всього на 19 листопада на Миколаївщині зареєстровано 13769 підтверджених випадків COVID-19, з них за останню добу 272. В Україні за добу зафіксовано 13 357 нових випадків COVID-19.