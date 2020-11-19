В Україні киснем забезпечені понад 23,5 тисячі ліжок

В Україні киснем забезпечені понад 23,5 тисячі ліжок

Укрінформ
В Україні підведеним киснем забезпечено 23 571 ліжко. 

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми стартували з 3 тис. ліжок з підведеним киснем у квітні, зараз ми маємо 23 571 ліжко з підведеним киснем. Більше ніж в 7 разів ми збільшили кількість. І це не межа. Ми продовжуємо збільшувати (кількість ліжок, до яких підведений кисень - ред.) до того моменту, поки не будемо впевнені, що не просто 100% забезпечено, а з відповідним запасом", - сказав Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, за добу з 18 листопада на COVID-19 захворіли 13 357 осіб, до лікарень було госпіталізовано 1 531 особу; летальних випадків – 257.

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