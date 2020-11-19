Степанов: Вірус випробовує на міцність нашу медичну систему

Кількість хворих на COVID-19 зростає з кожним днем, і, відповідно, зростає навантаження на медичну систему.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Вірус продовжує випробовувати нас на міцність, продовжує випробовувати нашу медичну систему. Нам дійсно дуже важко, навантаження на медичну систему тільки зростає. Зараз як ніколи важливо боротися з ним, зокрема і протиепідемічними заходами... Зараз, виходячи з цифр, поки ми йому програємо. Нам дуже важливо дотримуватися правил карантину вихідного дня і решти встановлених правил”, - сказав Степанов.

Він наголосив, що зростає кількість людей, яким медична допомога необхідна в умовах стаціонару. Необхідно зменшити навантаження на медичну систему і не допустити її колапсу. Це, за словами Степанова, можливо лише при дотриманні протиепідемічних обмежень, зокрема карантину вихідного дня.

Як повідомляв Укрінформ, за добу 18 листопада на COVID-19 захворіли 13 357 осіб, до лікарень госпіталізована 1 531 особа; летальних випадків – 257.