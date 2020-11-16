МОЗ розраховує, що карантин вихідного дня знизить захворюваність на 15-20%
Як повідомляє Укрінформ, про це він заявив в ефірі телеканалу “Україна 24”.
“У нас мета одна: перше — зупинити ураганні темпи зростання хвороби, тобто зупинитися на тих цифрах, на яких ми зараз знаходимось, - це близько 11-11,5 тисячі хворих за добу, тобто до 12 тисяч за добу. По-друге, виходячи з розрахунків наших епідеміологів і міжнародного досвіду, порад міжнародних експертів, ми розраховуємо навіть на зниження рівня захворюваності щодобово від 15 до 20 відсотків через 14 днів”, - сказав Степанов.
Міністр пояснив, що йдеться саме про 14 днів, оскільки саме стільки часу є середнім інкубаційним періодом при COVID-19.
Степанов запевнив, що запровадження карантину вихідного дня є не експериментом, а “виваженим, чітким протиепідемічним заходом”.
Як повідомляв Укрінформ, на нараді в Офісі Президента в понеділок секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов поінформував, що карантин вихідного дня дав змогу зменшити контакти між українцями, й активність людей у великих містах минулої суботи знизилася на 18,5%, а в неділю – на 27%.
Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив рішення щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня. Очікується, що такі обмеження діятимуть упродовж трьох тижнів.
Станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, зокрема за добу 9832.