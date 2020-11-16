Карантин вихідного дня таки знизив активність українців – Немчінов

Запроваджений урядом карантин вихідного дня таки дозволив знизити активність українців у суботу та неділю.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найголовніше, це аналітика, яку провів апарат Ради національної безпеки та оборони, що показала зниження активності наших громадян у суботу, здається, на 18%. Тобто, це фактично достатньо серйозний показник. А в неділю – на 27%. Це перший результат, який є. Як на мене, це хороший крок у напрямку того, щоб розірвати ланцюг захворюваності», - сказав Немчінов.

За його словами, урядовці дивитимуться на подальший розвиток ситуації та робитимуть відповідні висновки.

«Я думаю, що було скомуніковано, що Національна поліція та Державна служба з питань безпечності харчових продуктів підготували заходи щодо порушників карантину. Це стосувалося як великих мереж, так і маленьких закладів. Складено достатньо багато протоколів», - додав урядовець.

Міністр Кабінету Міністрів закликає громадян дотримуватися карантинних вимог, аби не довелося в Україні запроваджувати жорсткий локдаун.

«Пам'ятайте вірус поруч із нами, в кожного є знайомі, які перехворіли, а може й ті, які пішли від нас. Дотримуйтесь карантинних вимог, не давайте вірусу шансу завести нашу країну у локдаун. Якщо ми будемо дотримуватися карантинних вимог разом, то зможемо до того, як буде можливість масової вакцинації, подолати цей виклик», - сказав Немчінов.

Він нагадав, що минулого тижня COVID-19 виявили у Президента Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, першого заступника Голови ВР Руслана Стефанчука. В уряді на COVID-19 хворіють віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада.

Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнесцентрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

В Україні станом на 16 листопада лабораторно підтверджено 545 689 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 9 832.