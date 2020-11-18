У Харківській ОДА заявляють, що закуплені концентратори кисню «застрягли» на митниці

461 концентратор кисню, закуплений міськими лікарнями Харкова, заблоковано на митниці через скаргу, поданою громадською організацією.

Цю інформацію підтвердив журналістам під час брифінгу заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми володіємо інформацією про те, що законтрактовано міською радою Харкова 461 концентратор. Вони закуплені через медичні заклади, які визначені для надання допомоги по COVID. Вони зараз проходили розмитнення, але з приводу цих концентраторів поступила скарга з однієї громадської організації, які там побачили певні порушення митного законодавства. І наскільки я розумію, зараз розмитнення зупинилося, і проводиться перевірка з приводу цієї заяви. Я сподіваюся, що найближчим часом питання будуть зняті, і машини прибудуть до Харкова. Концентратори призначені в першу чергу для міських закладів, а також у нас була домовленість з міською владою, що частина цих концентраторів буде передана в залізничні лікарні, які відкриють під COVID-хворих і де буде найбільше пацієнтів», — сказав Пастух.

Як стало відомо, скаргу подав керівник ГО «Бюро добрих справ» Олексій Кусов. На своїй сторінці у Фейсбуці він заявив, що концентратори було закуплено за завищеними цінами.

Водночас відома харківська волонтерка Наталія Попова, яка співпрацює з лікарнями та місцевою владою, коментуючи ситуацію, запитує: «Чи має хтось адресу в Україні, де нині можна купити концентратори дешевше?»

Укрінформ звернувся до міської ради з приводу ситуації та чекає на коментар.

Як повідомлялося, 11 листопада Харківщина отримала закуплені за кошт державного бюджету 370 кисневих концентраторів, які можуть забезпечити потреби більше 600 пацієнтів із СOVID-19. До цієї поставки з майже 3600 місць для пацієнтів із COVID-19 лише 924 мали точки доступу до кисню чи забезпечені кисневими концентраторами.

Наразі на Харківщині зареєстровано 49 061 лабораторно підтверджений випадок СOVID-19, з них 15 832 хворих одужало, 668 – померло.

В Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 12 496.